"Estoy contenta, feliz y el lugar me está brindando cosas maravillosas, lo vivo". Así define Shaila Dúrcal el momento vital que está atravesando. La hija de Rocío Dúrcal ha vuelto a España - concretamente a Madrid - tras años viviendo en México. "Me amoldo a cualquier lugar. El sacrifio es la familia, el lugar no me importa", le ha confesado a Toñi Moreno en una entrevista en el programa 'Gente Maravillosa'. La cantante ha hablado especialmente de eso, de la familia y de su decisión de no ser madre, algo que ha explicado con detenimiento.