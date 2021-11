Soraya Arnelas será más prudente con la exposición de Olivia: "Con Manuela dijeron cosas muy feas"

Soraya Arnelas y Miguel Ángel Herrera daban la bienvenida a su segunda hija, Olivia, el pasado 27 de octubre. La niña, que pesó 2 kilos 730 gramos, llegó al mundo por cesárea debido a un desprendimiento que sufrió la cantante en la uretra durante su primer parto. Todo tipo de detalles respecto a esta segunda maternidad que ha ido proporcionando la propia artista en sus redes sociales. Mismo lugar donde quiso pronunciarse y tranquilizar a sus seguidores, que no entendían por qué aún no ha subido ninguna foto del bebé , garantizando que pronto la conocerían: “Me preguntáis si la veréis. ¡Claro! Mis dos hijas son mi día a día y las cosas más bonitas de mi vida”, resolvía la gran duda.

Por el momento, Soraya, que continúa “un poquillo desconectada” de las redes sociales por la atención que demanda la recién nacida, se dedica a publicar a cuentagotas publicaciones en las que se la ve “muy recuperada”, según su propia legión de fans. “No lo estoy del todo, todavía me quedan 4 kilos y la barriga todavía no está en su sitio, pero claro ya son casi 17 años sabiendo posar un poco y eligiendo muy bien las prendas”, reconocía entre risas. “Pero bueno, vamos poco a poco, pero me voy recuperando, la verdad que sí, con tranquilidad y con prudencia, pero estoy básicamente al 80%, o sea que todavía me queda un poquillo”, señalaba.