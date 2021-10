Y las horas siguientes han estado cargadas de felicitaciones. Vía Instagram, Soraya ha recibido cantidad de mensajes de sus fans y seguidores que han querido darle la enhorabuena por esta segunda maternidad. Pero muchos de ellos también han querido saber por qué no ha mostrado aún a su hija Olivia, algo que no ha tardado en aclarar. "Me preguntáis si veréis a Olivia. ¡Claro! Olivia y Manuela son mi día a día y las cosas más bonitas de mi vida", comenzaba diciendo la cantante.