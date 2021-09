Olivia, la segunda hija de Soraya Arnelas, nacerá por cesárea: "Me desprendí la uretra"

Precisamente, las dudas que han ido enviando sus admiradores en un ‘preguntas y respuestas’ nos han permitido conocer, entre otros asuntos, la razón por la que Olivia tendrá que llegar al mundo por cesárea. “Con el parto de Manuela apreté demasiado. Me desprendí la uretra y me han construido un tabique. Ya veis, brutita yo”, explicaba frente a cámara tras haberlo comentado en otras ocasiones sin entrar en profundidad. La intérprete de ‘Qué bonito’, además, ha reconocido que no está nerviosa ante este inminente momento: “Trato de no pensarlo, la verdad. Si hay algo que me ha enseñado la pandemia es a vivir el día a día […] Al final, la vida mejor no planteársela”.