En la Comunidad de Madrid, que es la ciudad donde vive actualmente Soraya con su familia, se está vacunando a la franja de edad comprendida entre los treinta y cuarenta años. A pesar de que aún no le ha llegado el aviso para recibir su dosis, la artista prefiere esperar a que su ginecólogo , con el que tiene revisión el próximo siete de julio, le aconseje sobre qué es lo mejor para el bebé. “Obviamente, en el estado que estoy ya, que estoy de cinco meses y algo, no voy a poner en riesgo ni un poquito mi embarazo” , explicaba.

La cantante, que espera que sus fans entiendan su decisión, considera que si ha podido esperar tantos meses para recibir la vacuna, podrá esperar cuatro meses más, que es el tiempo que le falta para tener en brazos a Olivia, su segunda hija. “De momento, si me dan a elegir, prefiero no vacunarme, a no ser que me digan que hay riesgo cero y que la sociedad lo necesita”, ha terminado diciendo la artista que, de momento, prefiere quedarse “encerrada en casa todo el verano”.