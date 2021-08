Soraya Arnelas está embarazada de 26 semanas de una niña a la que llamara Olivia

La cantante confesó que no se vacunaría contra el coronavirus mientras estuviese en estado, "aunque me digan que es seguro"

Ahora, tras acudir a una cita rutinaria con su ginecólogo, ha explicado las razones por las que ha cambiado su decisión

Hace unas semanas, Soraya Arnelas reconocía tener dudas sobre los beneficios de ponerse la vacuna contra el coronavirus estando embarazada. La artista, que espera su segunda hija con Miguel Ángel Herrera, explicaba que no quería “poner en riesgo” la salud de su bebé. “De momento, si me dan a elegir, prefiero no vacunarme”, exponía sus miedos en público. Días después de esta confesión pública, la cantante era citada a la primera dosis y, tras mucho reflexionar, tomaba una decisión que parecía irrevocable. “He decidido no ponérmela embarazada”, respondía a aquellas seguidoras que estaban en la misma situación que ella y deseaban saber qué opción había escogido finalmente.

La exconcursante de Operación Triunfo aclaraba que se había informado y no le importaba esperar a noviembre, cuando la niña llegue al mundo, para vacunarse contra la pandemia: “Me quedan tres meses y medio para tenerla, no quiero poner en riesgo ni lo más mínimo el embarazo, aunque me digan que es seguro”. Una postura que parecía inamovible hasta este mismo miércoles, cuando acudía a una cita rutinaria con su médico. La intérprete de ‘Mi mundo sin ti’ se grababa en el coche tras salir del centro médico y explicaba la razón principal por la que ahora, un mes después de negarse, está dispuesta a ponerse las dos dosis antes de dar a luz.

“Comentaros que, en esta última cita, mi ginecólogo me recomienda que me vacune contra el coronavirus, que cada vez hay más estudios y más pruebas de que la vacuna es necesaria. Y, obviamente, para no pasar por percances y sustos en caso de coger el coronavirus, porque ya os comenté que yo ya lo pasé, me ha recomendado que me la ponga. Así que por recomendación médica lo voy a hacer”, justificaba su cambio de opinión. “Os dije que yo no era negacionista, que si tenía que hacerlo lo iba a hacer, siempre y cuando mi médico me lo recomendara, no la gente de las redes sociales… porque se cuentan y se dicen tantas cosas…”, rectificaba su posición tras hablar con profesionales.

“Lo único, sí que es verdad, que como estoy de 26 semanas, me comentan que trate de separarla con la vacuna de la tosferina, así que nada, toca mirar calendarios y ya está. Si hay que ponérsela, no la ponemos tranquilamente, mucho más allá de los pensamientos que pueda tener uno en la cabeza”, animaba a sus seguidoras a consultar a sus doctores y hacer caso omiso a las teorías que puedan leer en internet o en las redes sociales. “Lo importante es fiarse del que a uno le lleva, y si el mío lo dice, pues hay que hacerlo. Y ya no quiero hablar más de la vacuna, por dios, que estoy muy cansada”, harta de este asunto, trataba de zanjarlo de una vez por todas.

La mujer embarazada pasa a ser prioritaria en la vacunación contra el coronavirus

Según avanzan los meses de convivencia con el virus, la evidencia y los estudios de cómo afecta a las embarazadas han llevado a anteponer a este colectivo en la vacunación. Sin tener en cuenta la edad de la mujer ni las semanas de gestación, “se debe priorizar la vacunación de las mujeres embarazadas por su mayor riesgo frente al COVID-19, fomentando estrategias de captación específicas para mujeres embarazadas”. Así lo ha determinado la Comisión de Salud Pública, del Ministerio de Sanidad, en colaboración con la FACME.