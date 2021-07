Soraya Arnelas decide no vacunarse contra el coronavirus estando embarazada: "Me he informado"

Soraya Arnelas está embarazada de cinco meses y medio

La cantante española ha decidido no vacunarse para "no poner en riesgo" a su bebé

Hace unos días, Soraya Arnelas contaba públicamente sus dudas sobre la vacunación. La cantante, que está embarazada de su segunda hija, confesaba que no quiere “poner en riesgo” a su bebé. “De momento, si me dan a elegir, prefiero no vacunarme”, adelantaba. Ahora, días después de aquellas declaraciones, la artista ya ha sido citada a la primera dosis y ha tenido que tomar una decisión.

A sus dudas se sumaban otras muchas seguidoras que también están embarazadas y que querían saber qué opción había tomado finalmente la cantante. “He decidido no ponérmela embarazada”, ha contado a través de su cuenta de Instagram. Soraya Arnelas lo ha pensado, se ha informado y ha tomado sus decisiones. “Me quedan tres meses y medio para tener a Olivia, no quiero poner en riesgo ni lo más mínimo el embarazo, aunque me digan que es seguro”, explicaba.

La cantante, que ha pasado la enfermedad hace un tiempo, no quiere imaginarse que la vacuna le pudiese dar algún tipo de reacción. Además, ha contado que a pesar de estar tener anticuerpos, ha seguido protegiéndose por ella y por los que la rodean. “Lo voy a seguir haciendo, es lo que toca, y sobre todo por la decisión que he tomado. No voy a bajar la guardia”, asegura. Pero esto no es una decisión tajante. Soraya Arnelas pedirá cita el próximo 11 de noviembre, tan solo unos días después de dar a luz.

Estos meses están siendo muy especiales para la cantante. Desde que anunciase que había conseguido quedarse embarazada por segunda vez, Soraya ha ido relatando todas las novedades de su embarazo. Lo primero que contó es cómo lo consiguió, ya que sufre estrés crónico que le dificultó mucho quedarse embarazada por primera vez de su hija Manuela.

