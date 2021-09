Y es que esa energía es la que ya le está transmitiendo a su bebé. “Olivia va a salir muy activa, como Manuela, le doy caña todo el rato”, ha dicho entre risas. En el vídeo que encabeza esta noticia puedes ver a la propia cantante contar las diferencias que ha tenido en este segundo embarazo respecto al primero. “Cada embarazo es un mundo y me encuentro muy bien. Me está dejando hacer conciertos y todo. La edad va pesando, la lumbar no es la misma” , ha confesado Soraya a las cámaras de Europa Press.

Otra de las protagonistas de esta etapa de su vida es su hija Manuela, que tiene cuatro años. Por el momento, según ha contado su madre, está feliz con la idea de tener pronto una hermanita. “De momento bien, luego la cosa cambiará un poquito”, ha dicho la artista haciendo referencia a los posibles celos que suelen tener los niños cuando llega otro bebé a casa. “De momento tiene necesidad de conocer a su hermana, Manuela es muy cariñosa. Gracias a Dios me encuentro bien y eso me permite hacer una vida totalmente normal”, ha dicho la artista agradecida.

Desde que anunció su segundo embarazo, la artista no ha tenido problema en ir contando los cambios que experimentaba su cuerpo. Uno de los asuntos que quiso tratar fue el tema de la vacuna, ya que en un primer momento le recomendaron no vacunarse. “Lo que yo hago es fiarme de los facultativos. Al principio me recomendó que no, a los meses volvimos a hablar y me dijo que me vacunase”, ha explicado la artista.