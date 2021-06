El camino que ha vivido Gorro hasta llegar a la situación actual no ha sido fácil. Ella misma ha contado con naturalidad los obstáculos a los que han tenido que hacer frente Ezequiel y ella o las dudas que vive como madre. La pandemia no ha sido una época fácil tampoco: tuvo que estar varias semanas separada de sus pequeños por seguridad. Pero Tamara también es muy amiga de publicar lo bueno, de dar cuenta de la parte positiva de su maternidad , lo mucho que disfruta al estar con los suyos y en esa línea ha abundado en uno de sus últimas apariciones en Instagram.

El balance de Tamara Gorro sobre sus años de maternidad

Tamara Gorro aclara si quiere más hijos tras su frustrado proceso de adopción

"Evidentemente la desilusión estuvo presente. Pero se recuperó rápido", ha dicho ahora sobre aquel episodio. Parece que lo vivido entonces no ha empañado su idea inicial. Gorro no se cierra a ampliar la familia que forma con Garay: ella misma confirma que le encantaría tener más hijos. "Me apasiona estar con ellos, y me hacen tremendamente feliz. ¡Os amo mis niños!", ha finalizado.