El niño desarrolla la capacidad de expresar el afecto de manera positiva y de interactuar sin miedo con el entorno porque se siente seguro. Sabe que el amor y la atención que recibe es constante , aunque no sea las 24 horas, y que no es invasiva, para que pueda desarrollar su autonomía .

En este acoso la figura de apego no es constante, y cuando está no muestra demasiada implicación. Unas veces atiende las necesidades del niño y otras no, por lo que el pequeño no sabe a qué atenerse ni puede sacar conclusiones sobre la relación que hay entre su forma de comportarse y la reacción que tiene el adulto. Esto les genera ansiedad y pueden mostrar rabia sin motivo aparente.