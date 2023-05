Avance exclusivo de 'Más hermosa que tú': Efsun confiesa a todos que Pervin es su madre

Nunca imaginó que su madre dejaría en sus manos aquello que la llevó a renunciar a su familia. Ahora la mitad de la clínica es de Efsun y la joven puede hacer realidad el sueño de su vida y ayudar a los demás. El hospital que con tanto sacrificio fundó su madre le brinda una oportunidad única que no puede desaprovechar. Y aunque tenía claro que su futuro estaba lejos de ese lugar, ahora todo puede cambiar. "Estoy más cerca de ti de lo que crees", le dice al cirujano, que no comprende qué es lo que está pasando. Pero todavía queda pendiente el gran paso. En el próximo capítulo de 'Más hermosa que tú', Efsun reunirá a todos sus compañeros de trabajo para soltar el gran bombazo. Decidida a empezar una nueva vida, la doctora confiesa ante todos que Pervin es su madre. ¿Por qué lo ha contado todo en este momento?

Mientras tanto, Cem, el hermano de Emir, y Burcu, la sobrina de Binnur, darán un paso más en su relación. Después de todo lo que ha sucedido en los últimos días y pese a que su historia no empezó con buen pie, la pareja no podrá seguir ignorando sus verdaderos sentimientos.

Y mientras ella busca la forma de utilizar la clínica para fines solidarios, Sevda sigue muy cerca de Emir. A pesar de su divorcio, la doctora no se separa de él, que está volcado en ayudarla y buscar una cura para su enfermedad. Algo que por supuesto ella no está dispuesta a desaprovechar. "Solo me quedan unos años buenos y quiero vivirlos al máximo. Lo más importante ahora es el amor, saber que me siguen queriendo y crear buenos recuerdos", le dice a Emir. ¿Quiere recuperar al cirujano y empezar con él una nueva vida?