Efsun se replantea su futuro, en 'Más hermosa que tú': "Estoy más cerca de ti de lo que crees, Emir"

Después de todo lo sucedido con su padre, Efsun recibe la visita de su madre. Ha llegado el momento de dar un paso al frente para que su hija haga lo que siempre ha querido hacer y le entrega su parte de la clínica. "Ha sido mi vida, pero ahora solo me recuerda a todo lo que he perdido. Ya no la quiero. Nunca renuncies a tus deseos, escucha a tu corazón. Soy tu madre y puedo sentir tu corazón y tus sentimientos y tus sueños y aspiraciones", le dice a Efsun. Sin embargo, ella se niega a aceptarlas. Quiere marcharse de Estambul, pese a que su marcha dejará devastado a Emir. ."Ha sido muy bonito tenerte por aquí. Te echaré de menos", le dice.