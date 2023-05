Efsun se declara a Emir, en 'Más hermosa que tú': "Me gustas mucho, pero no puedo"

La decisión de Efsun de quedarse en Estambul abre la puerta a que se de una oportunidad con Emir. Sin embargo, las cosas no tardan en desmoronarse. Al llegar a casa y encontrar a Sevda a punto de desmayarse descubre que está gravemente enferma y que quiere pasar sus últimos años de vida junto a Emir. "Me he rendido muchas veces pero Emir me ha reconectado con la vida. Se preocupa y es el único que me cuida y me conoce. Viviré por él porque creo que vuelve a sentir algo por mí y quiero pasar todo el tiempo que me queda con él. Creo que sigo muy enamorada de él", le dice a Efsun, que decide que lo mejor es retirarse y dejarle vía libre. Su actitud esquiva confunde a Emir, que no comprende a qué se debe este inesperado cambio.