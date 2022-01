La tensión entre Hülya y Fulya ha acabado por explotar de la peor manera posible. La hermana de Mehmet Emir no se ha achantado y le ha contado a su hermano que Fulya sabía de la existencia de Hasret durante todos estos años, incluso antes de casarse. El empresario no puede creer lo que está escuchando, pero la situación se agrava aún más cuando se da cuenta de que su madre, la señora Edibe, también lo sabía. Este descubrimiento termina por decidir el futuro de Mehmet Emir, que se irá de la mansión lo antes posible.

La familia Atahan cada vez está más rota. Mehmet Emir quiere cortar lazos lo antes posible con su mujer e irse a vivir lejos de todos ellos. Además, ya le ha confesado a Hasret que sus sentimientos por ella siguen muy presentes: “Tú eres lo que me faltado todos estos años. No sé cómo he sido capaz de respirar”, ¿Qué hará ella al respecto? Por su parte, Nuran continúa su recuperación en la casa de Gelincik tras ser expulsada de la mansión. Eso sí, los continuos rifirrafes con Mücella hacen de su día a día una pesadilla. Si quieres saber qué pasa con todos ellos, no te pierdas los nuevos capítulos de ‘Me robó mi vida’. De lunes a viernes a las 23:00 horas, en Divinity.