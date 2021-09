Muy pronto llegará 'Me robó mi vida': gran estreno tras el inminente final de 'Ömer: sueños robados'

Y por si eso fuera poco, ‘Me robó mi vida’ calienta motores para sustituir a Meryem. Levent y Ömer en las noches de Divinity. Bahar es una joven que se ve obligada a vivir una vida que no le pertenece. Su sitio está siendo ocupado por su hermanastra Efsun, cuyos padres buscan el mejor futuro para su hija. ¿Podrá Bahar recuperar su vida y a su verdadero padre? Nosotros nos estamos mordiendo las uñas con esta historia y tú no te la puedes perder. Muy pronto, gran estreno en Divinity de ‘Me robó mi vida’.