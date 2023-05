La pasarela es el lugar en el que nacen las propuestas de moda que se llevarán cada temporada, un espacio de experimentación que bebe de muchas fuentes y en el que juega un papel protagonista la imaginación de diseñadores y estilistas. Pero a pesar de que son las marcas las que manejan los hilos, es en la calle donde se decide que sí y qué no alcanza el estatus de tendencia .

Otras, por el contrario, ya sea por excesivas, por complicadas, o porque aún no estamos preparados para ellas, no han llegado a trascender de la pasarela a la calle y han quedado en el olvido como propuestas de tendencia que no han llegado a triunfar, al menos de momento.