Antes que ella, otras mujeres han visto cómo se las ha criticado e incluso arrestado por enseñar sus senos en público y aunque parezcan reacciones arcaicas de otros siglos, no hablamos de la edad de piedra. El pasado año fue el turno de la cantante Rocío Saiz , a la que siguió la polémica de Eva Amaral . Pero no están solas.

Nunca, en ninguna parte, ha tenido el menor problema por enseñar sus pechos, pero el pasado año la policía paró su actuación ante el desconcierto de su público. Según explicó la propia cantante, “Cuando me quité la camiseta vinieron los de la organización y me dijeron que, o me cubría, o los policías me llevaban esposada”. Tras parar el concierto, le explicaron que estaba alterando el orden público y le exigieron que pidiera perdón, pero ella se negó y recibió una denuncia por alteración del orden público, desacato a la autoridad y exhibicionismo.