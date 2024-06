Manuela Villena, primera dama de Andalucía, considerada icono de estilo: sus mejores estilismos

Jackie Kennedy, Michelle Obama… En el mundo de la política, la figura de la primera dama siempre ha sido muy valorada, y aunque en nuestro país no está tan extendida como por ejemplo en Estados Unidos o Inglaterra, eso no significa que no haya mujeres que destaquen, como en el caso de Begoña Gómez o Manuela Villena. La esposa del presidente de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, se ha consolidado en estos últimos años como una de las mejor vestidas dentro de nuestras fronteras con un armario que se caracteriza por el apoyo a las firmas ‘made in Spain’, especialmente las de su tierra, el sur. En el vídeo que encabeza la noticia llevamos su estilo a examen, analizando sus outfits a través de imágenes y destacando sus mejores looks.