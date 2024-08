Pilar Rubio nos muestra las piezas más exclusivas de su extravagante armario

Desde una camisa hecha de pelo, a un vestido de pinchos: prendas de colección

Pilar Rubio enseña el regalo más especial que le ha hecho Sergio Ramos: "No debería ni tocarlo"

Pilar Rubio ha conseguido dejarnos sin palabras al abrirnos nada menos que su armario. Un armario donde, según ella misma confiesa, hay de todo "menos ropa básica". Y es que la comunicadora tiene un estilo de lo más definido y bastante apegado al rock, una de sus grandes pasiones. De hecho, durante su boda con Sergio Ramos los invitados pudieron disfrutar de la celebra banda internacional Europe con exitoso tema 'The Final Countdown'.

Además, ciertos detalles como el ramo de novia negro también dieron mucho que hablar, y es que Pilar deja muy claro que no es nada tradicional a la hora de vestir. Algo, que también suelen recordarle sus amigas, y más viendo las impresionantes prendas de colección que guarda en su vestidor.

"Mis amigas siempre me dicen que no tengo ropa básica", se sincera con sus seguidores en un divertido vídeo subido a redes sociales. "Y no sé, igual tienen razón", comenta antes de pasar a mostrarnos algunas de sus prendas favoritas.

Pilar Rubio abre su extravagante armario

Pilar comienza por un imponente abrigo que le hicieron a medida en Los Ángeles "en una tienda que hace ropa para los Mötley Crüe y para un montón de bandas de rock". Y es la mujer de Sergio Ramos tiene un espíritu rockero del que siempre ha presumido con mucho orgullo. De ahí, que se sienta muy feliz por poder tener piezas tan exclusivas y que su amiga Cody, encargada de Forgotten Angels, le hizo a medida en su tienda.

"Mirad lo historiado que está, pero mola un montón", comenta sobre el abrigo, que ella misma califica como una auténtica joya. "Cuando te lo pones parece que has salido de una peli de Max Max", asegura muy orgullosa. Y las sorpresas no terminan ahí, ya que a continuación Pilar Rubio pasa a mostrarnos una camisa que resulta ideal para lucir en una fiesta de unicornios.

Una camisa hecha totalmente de pelo que ella misma confiesa que todavía no ha podido lucir, pero que espera a la ocasión ideal. "Yo todavía no he tenido una fiesta de unicornios, pero me la compré por si acaso", se sincera con sus seguidores. Además, a eso podemos sumarle también las peculiares minifaldas que Rubio tiene preparadas para ir a un concierto. "Tienen mucho rollo", dice sobre estas piezas únicas, de piel y con estampados de calaveras.

Desde una camisa de pelo a un vestido con pinchos: sus prendas favoritas

Aunque, sin duda, una de las prendas más extravagantes y que no dejan a nadie indiferente, es el impresionante vestido palabra de honor y decorado en su totalidad con pinchos. Eso sí, con él resulta imposible sentarse, según explica la propia comunicadora. "Está guay porque es muy original", dice sobre la llamativa prenda que se atrevió a lucir en una alfombra roja.

"Mirad la parte de atrás", comenta sobre la extensa cremallera, que va de arriba abajo y está llena de pinchos. "Cuando me tuve que sentar, no podía sentarme", ha relatado sobre la divertida anécdota que vivió gracias al mismo. "Pero valió la pena, porque es una pasada".

