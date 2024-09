Ha llegado uno de los momentos más tristes del año. Y no, no tiene nada que ver con la vuelta al cole ni con el gimnasio, sino con ese día en el que nuestra mente, en lugar de centrarse en vestidos vaporosos y sandalias, empieza a pensar en abrigos. Porque, si bien es cierto que las camisas y los pantalones vaqueros podemos usarlos en cualquier momento del año, los abrigos no. Y ya no hay vuelta atrás. Al menos, no hasta el mes de abril, que será cuando nos despojemos de ellos. Sin embargo, entre las novedades de esta semana hemos encontrado un abrigo de Sfera que cumple con todos los checks de la lista: es bonito, sienta bien, está bien confeccionado y, lo mejor de todo, no cuesta un ojo de la cara.