La clave para lograr un estilo propio es incorporar las tendencias del momento al estilo que predomina en la forma de vestir de cada una, esto dependiendo de las modas que deseemos añadir será más o menos complicado. Por ejemplo, Tamara Falcó se caracteriza por un estilo clásico, por eso, para ella no es ningún problema hacerse eco en sus looks de la corriente que nos anima a poner lazos por todos sitios en nuestros looks. Sin embargo el hecho de que sea una experta en moda, no quita que a veces interprete esta tendencia con más acierto que otras. En los últimos días Tamara ha lucido dos looks en los que ha apostado por esta tendencia y mientras que en una ocasión lo hace de modo impecable, en la otra podría haberlo hecho mejor.