"Ay que cosa...! Lo está entendiendo todo, que cosita más pequeña", comienza diciendo la actriz de Asturias, completamente perpleja con la entrada de 'Lady'. Además, añade tras hacer varios sonidos del animal: "Me está contestando". Es por ello que, tras la actuación, la de Candás no dudaba en subirse al escenario para coger a 'Lady'. "No vuelvo a comer jamón en la vida, me he enamorado, qué preciosidad", añade Echevarría completamente emocionada. "Qué bonita es, qué bonita es", se escucha decir a la Marquesa de Griñón, que tampoco pudo contenerse y también subía al escenario junto a su compañera de mesa.