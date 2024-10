Que Carlota Casiraghi ha heredado la elegancia de su madre, la princesa Carolina de Mónaco , es algo que todo experto en moda reconoce. Y no es lo único que le ha transmitido su madre , pues ha sido Carolina quien ha enseñado a su hija el amor por la buena costura y los buenos patrones. Por otra parte, la hermana del príncipe Alberto, vinculada de lejos con la casa Chanel , ha dado continuidad a esta relación del principado con la firma a través de su hija.

El largo del vestido que dejaba los pies al descubierto, permitía ver sus zapatos en su totalidad. Y este complemento fue el que Carlota quiso utilizar para poner un discreto toque de tendencia al look. Optó por un zapato cerrado tipo 'Mary Jane', con el detalle de unas aplicaciones brillantes en la parte más baja del tacón. Pero este no fue el complemento que más destacó del look, pues esta apuesta minimalista tenía una razón de ser: dejar total protagonismo a la joya que lució en sus orejas.