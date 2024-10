Anita Matamoros, atrapada por la tendencia del tacón dentro del tejido piel de gato que creó Lara Álvarez

Lara Álvarez apareció el año pasado en la primera edición de los GenZ Awards con un look tendencia . La presentadora confió entonces en la firma CLARO Couture, que le diseñó un estilismo exclusivamente para ella hecho a medida . Tal y como puedes ver en este vídeo, Lara nos contó en exclusiva que el tacón dentro de la media , una característica que resaltaba en su look, seguramente se convertiría en tendencia. Y parece que así ha sido.

Este miércoles se han celebrado los Premios Forbes Content Creators 2024, una noche dedicada para aquellos propulsores del lifestyle, travel, risas, moda y deporte en el mundo digital y de las redes sociales. En la alfombra roja pudimos ver a cantidad de influencers y, entre ellos, Anita Matamoros, que reapareció luciendo su nuevo cambio de look con el que ha dejado atrás su melena rojiza y ha apostado por el castaño. "Una vez más, tengo nueva personalidad. Os decía hace unos días que no hay que tener miedo al cambio, que hay que hacer siempre lo que a una se le antoje (siempre que no moleste al resto) Y como hoy os contaba en stories, yo no estaría tan loca con los cambios de look si mi pelo sufriera", contó horas antes en sus redes sociales.

"Fue una idea que me fascinó. Le pregunté si la media se iba a romper al ponerle el tacón y me explicó que es una piel de gato, no es media como tal. No te ensancha la pierna y no queda raro, es comodísimo. No tienes que estar combinando, te metes la media y tiras. Nos ahorrará mucho dinero en zapatos si fuera tendencia", nos explicó Lara.