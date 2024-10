La influencia de la moda española en el mundo: de las tradiciones a diseñadores que han hecho historia

La periodista hace alusión a aquel look de Rosalía, en la alfombra de la MET Gala de hace tres años, un diseño rojo y con identificables signos de las tradiciones españolas. Era del modisto estadounidense Rick Owens , lo que pone en valor que las tradiciones españolas más arraigadas, como al mantilla o el mantón de Manila , sirven de inspiración a creadores de industrias tan fuertes en la moda como la estadounidense. "Creo que hemos servido de inspiración para muchos, recordemos a Saint Laurent o a Dior. Maria Grazia [Chiuri, actual diseñadora de la maison francesa] hacia hace poco un desfile en la Plaza de España [de Sevilla ] inspirado en España". Y no son los únicos ejemplos tal y como subraya Archidona: "Dolce&Gabbana, con esos vestidos icónicos de lunares".

Pero si hablamos de exportar las tradiciones al exterior hay un nombre que no se puede dejar en el tintero, Paula lo pone sobre la mesa: "Un defensor de todo esto fue Cristóbal Balenciaga , que dejó muy claro que era español, a pesar de que mucha gente me dice que era francés. Él mostraba nuestras tradiciones de una forma muy sutil, pero las mostraba", señala la estilista. El diseñador de Getaria (Guipúzcoa) fue todo un referente para creadores como Coco Chanel o Christian Dior , y Paula Moya sostiene lo siguiente: "Creo que fue como el origen de que todos estos diseñadores hayan echado la vista a España es gracias a Cristóbal".

Más allá de los grandes nombres de la moda, a nivel de las marcas más accesibles las dos expertas también coinciden en que también ha habido una notable evolución. "La firma 'made in Spain' está cada vez cogiendo más nombre, le falta un poco darle ese reconocimiento de fabricado en España. Es muy difícil tener esta calidad que te da España y no masificar, la clave de todas las marcas españolas pequeñas creo que es que no es masivo, no es 'fast fashion'", apunta Paula y Beatriz añade: "Es que ya se pierde esa esencia de hacerlo en España porque es la fábrica aquí, qué tejidos usas, condiciones laborales también".