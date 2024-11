El mundo de la moda no se detiene, y este otoño-invierno 2024 las joyas toman un papel protagonista. A medida que los días se acortan y las capas de ropa se hacen más gruesas, los accesorios son esenciales para darle un toque de brillo y personalidad a nuestros looks. Y es que, no hay nada como tener una buena joya para transformar hasta los estilismos más sencillos en un momento en el que convive una gran vertiente de corrientes de estilo opuestas: del minimalismo noventero a la opulencia o el estilo étnico. Si quieres conocer las tendencias que debes fichar de cara a los próximos meses, estás en el lugar correcto.