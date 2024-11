Este zapato cumple la función de esa pieza funcional, pero a la vez estilosa y elegante. Además, también podemos jugar con él en los looks como ese elemento inesperado que no esperamos encontrar y transforma el estilismo. Y esto se puede implementar tanto en outfits muy sencillos, convirtiendo el calzado en el centro de la propuesta estilística, pero también se puede introducir en un look muy clásico, aplicando contraste con este zapato más vanguardista.