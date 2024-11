El armario de Melania Trump en la Casa Blanca: del sastre al vestido camisero, el nuevo estilo de la primera dama

La elección confunde y es que, más allá de su apuesta por repetir modelito, para un sector de la sociedad “el new look es como tener un pájaro en una jaula de oro” -como a finales de los 40 lo definió la diputada laborista Mabel Ridealgh- mientras que para otro , es un modo de marcar diferencias entre clases. Melania eligió el zapato que, dadas las circunstancias, mejor puede dar réplica a su traje sastre, unos altísimos salones rojos de tacón firmados por Christian Louboutin.

Otro look de Dior fue el elegido para ir a votar al Centro Recreativo Mandel. La pareja depositó su voto en Palm Beach, Florida, de ahí que no sorprenda que eligiera un vestido camisero de manga corta con fondo negro y lunares blancos. Lo que si fue una sorpresa es que, en un momento tan simbólico, volviera a elegir un modelo de la firma parisina que ya había lucido en una entrevista para la televisión en la que habló de su libro. En esta ocasión, además de sus Louboutin, completó el look con unas gafas de sol de tamaño XL.

Cerramos el capítulo del nuevo armario de Melania con un look en la misma línea del sastre rojo, el dos piezas que ha elegido para celebrar la victoria de su esposo, aunque en esta ocasión ha apostado por un traje de lana que si no es de Dior, está perfectamente replicado. Se trata de un conjunto de color gris en el que se repite el patrón 'new look' de la chaqueta, la falda lápiz y el zapato de salón de tacón altísimo, aunque esta vez los llevó de color negro.