No hay tendencia que se le resista a Paula Echevarría y lo mejor de todo es que a través de sus redes sociales muestra cómo las modas más candentes se pueden llevar de una forma apta para el día a día de cualquier mujer. El último look que ha mostrado la actriz tiene como protagonista una prenda que puede que te recuerde a tu adolescencia. Y es que el polo de franjas anchas fue una pieza que se llevó hace décadas y ahora vuelve a tomar protagonismo, porque aúna comodidad y actualidad.

Aunque en su día la combinación más clásica era llevar este tipo de prendas de arriba con vaqueros, la jurado de 'Got talent', propone otra, más original y más cómoda. A la actriz no se le escapa que la tendencia 'athleisure', que no es más que llevar prendas deportivas en looks de calle, está de vuelta tal y como se puede ver en tiendas como Zara y ha querido integrarla en su armario a través de este look.