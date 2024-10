Las temperaturas han bajado y por fin hemos podido guardar las sandalias para dar paso al calzado de otoño . Entre mocasines y bailarinas , se abren paso poco a poco también las botas altas y botines y con los looks en los que celebrities como Paula Echevarría las integran comenzamos a ver cuáles son las tendencias en este calzado, cómodo y robusto. Y es que son precisamente estos dos adjetivos los que definen una de las tendencias que ya se está empezando a establecer en los armarios más trendy. Solo nos ha hecho falta ver uno de los primeros looks de la temporada de la actriz asturiana para confirmar que invertir en una de estas botas puede ser una decisión muy acertada.

La jurado de 'Got talent' ha apostado por un look monocromático en negro como ella misma resalta en el texto que acompaña a las imágenes que ha compartido en su cuenta de Instagram, donde ha publicado todos los detalles de este estilismo. En este look, que parece muy sencillo, a primera vista, Paula se suma a algunas tendencias de la temporada. En primer lugar hay que hablar de su chaqueta de punto negra, como ya vaticinó Rosalía, esta prenda se verá más que nunca este otoño y al ser un básico de armario, puedes aprovechar para exprimir en tus looks las que ya tienes. Eso es precisamente lo que hace Paula, pues esta chaqueta de la firma Iro Paris, nos revela que tiene "como diez años".