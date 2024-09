La jurado de 'Got Talent' ha elegido este look para acudir a un bautizo, una ocasión en la que el protocolo no requiere ir tan sofisticada como si se tratase de una boda, aunque esto, cada vez más, queda a criterio personal. Ella para este evento ha optado por un dos piezas de la firma española Coosy, con todas las ventajas que ello conlleva. Y es que estas dos prendas se pueden reutilizar de forma independiente para crear nuevos conjuntos. En el vídeo que encabeza la noticia te mostramos el look al completo.