“También habrá momento para ser más extravagante, pero éste es el ideal para ser una princesa. Rosa Clará me lo puso muy fácil. Pensaba que me iba a costar mucho más, que le iba a dar muchas vueltas. Sin embargo, no fue así. Este vestido habla de mí”, ha contado la canaria a la revista '¡HOLA!'. Y no podía faltar el accesorio de toda novia, un bouquet floral compuesto por las mismas rosas que enmarcan la decoración de la finca y sus jardines en las faldas de la madrileña sierra de Guadarrama.