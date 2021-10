Melanie Olivares, sobre cómo se lo monta para ir a una alfombra roja: "Si no hago la mamarracha no sé hacerlo"

La Gran Vía de Madrid se llenaba de cámaras, luces y mucho brillo para celebrar el décimo aniversario de Divinity . Cantidad de rostros conocidos desfilaron por una alfombra rosa en la que también hubo algún que otro reencuentro . Nando y Nuria , que han crecido en este canal, volvían a abrazarse tras meses separados profesionalmente, tal y como puedes ver en el vídeo. Pero todos ellos, entre los que hubo cantantes, actores y actrices y presentadores, tuvieron que hacerse una pregunta previa: ¿Cómo me preparo para la alfombra roja?

Y eso es lo que hemos querido saber. Para las grandes ocasiones son muchos los vips que tardan meses en decidir qué vestido van a llevar, qué complementos van a utilizar e incluso qué mensaje reivindicativo quieren lanzar en una ocasión donde por unos minutos son los auténticos protagonistas de las cámaras. Pues en nuestro aniversario no fue menos y, muy en honor a Tina Turner , algunos de nuestros vips apostaron por enseñar su lado más rockero.

Eso fue lo que hizo Nando Escribano, que nos desveló que habitualmente recurre a los showrooms para elegir la ropa que va a utilizar en las grandes ocasiones. En esta en concreto tuvo algún que otro problema con su primera opción, tal y como nos cuenta él mismo en el vídeo de cabecera de esta noticia, y finalmente apostó por una chaqueta de cuero y unas zapatillas doradas. "He intentado venir rockero, pero sin ir demasiado quinqui. No sé si lo he conseguido, pero esa era la intención", confesaba entre risas.