Cada año la misma historia. Cuando llega el momento de probarse el bañador o el bikini, empieza a aflorar en nosotras el pensamiento de que es posible que los del año pasado no nos queden igual que nos quedaban entonces. Y es que, la operación bikini ya es cosa del pasado porque, además, no hay ni tiempo ni ganas para ponerse con ella. Pero es que no es para nada necesaria porque existen los bañadores que disimulan la barriga.