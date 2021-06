De la copa a los refuerzos: bikinis para pechos grandes con buena sujeción

La forma de la copa

La importancia de los tirantes

Un pecho grande necesita una buena sujeción y esta se consigue tanto con un buen tejido de licra (el algodón no es nada aconsejable), como con unos tirantes anchos, como en este modelo de All Sisters, para que éstos no se claven y resulten incómodos. Los tirantes deben descansar en los hombros, no en la nuca, porque son los que soportan la mayor parte del peso y así evitarás dolores de cervicales.