Llegan los primero rayos de sol y lo que más apetece es sacar a relucir el bikini , pero para que eso ocurra, normalmente, hay que pasar por una operación de renovación por derribo. Y es que los bikinis que nos sentaban bien o nos gustaban el año anterior, este no corren la misma suerte. Pero esa renovación de armario de playa suele pasar por hacer sufrir nuestra tarjeta de crédito. O no, al menos por l os bikinis baratos de este 2021.

Y nosotras hemos encontrado. En concreto, hemos dado con ls bikinis que no nos vamos a quitar este verano: de braguita alta, con estampado tropical, con nido de abeja, en versión 'minimal', etc. Pero lo mejor es que se trata de los bikinis baratos de 2021, dejándonos apostar no solo por una sino por todas las tendencias que se van a llevar en baño esta temporada. Porque ir a la última no tiene por qué hacer temblar nuestra tarjeta de crédito cada vez que una tendencia nueva se asoma por los pasillos de Instagram.