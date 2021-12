Las botas altas son las compañeras ideales de cualquier look para la temporada de otoño-invierno . Fueron una de las tendencias más llamativas de la calle durante las fashion week celebradas tras el verano y durante el otoño se ha confirmado su reinado.

Combinadas con minivestidos y bermudas o por encima de la pernera de pantalones y monos, su protagonismo es indiscutible y tienen la virtud de adaptase a todo tipo de looks , de los de estilo casual a los de aire más sofisticado.

Botas engomadas de suela track para días de lluvia, botas por encima de la rodilla para tus momentos más sofisticados, de cordones para un estilismo casual o metalizadas para los looks más glamurosos. Hay un modelo de bota alta para cada ocasión y para cada estilo de mujer y estas son las que no debes perderte este otoño-invierno.

Las botas altas de cordones y suela gruesa , como estas de Dr. Martens y Pull & Bear , son modelos de aire militar perfectas para combinar con prendas de estilo casual. Combínalas con minivestidos o con bermudas y con un abrigo para crear un look diurno ideal para el otoño.

Las engomadas son botas ideales para días de lluvia, aunque su estética es tan divertida que no podrás dejar de llevarlas cuando salga el sol. Las blancas, como estos modelos de Valentino y Pull & Bear , y las de color verde militar son las dos opciones más buscadas de la temporada.

Las botas de equitación son todo un clásico que ahora no sólo se utilizan para montar a caballo, sino que se combinan con prendas de calle para lucirlas en la ciudad. Estos modelos de Tod’s y Uterqüe servirán para dar el toque de gracia a todos tus leggins.

Las botas clásicas de tacón y caña alta son una pieza intemporal que el street style ha recuperado esta temporada bajo vestidos de punto y sobre pantalones de trajes sastre. Estos modelos de Gianvito Rossi y Mango con tacón ancho están pensados incluso para que las uses a diario e incluso para la oficina.

Una de las apuestas más atrevidas de esta temporada son las botas forradas de pelo que propuso Miu Miu en pasarela y a las que no se han resistido otras marcas como Zara . Claramente inspiradas en los looks après sky, sorprende combinándolas con minivestidos y leotardos.

Los modelos setenteros con suela de plataforma propuestos entre otros por Versace y Pull & Bear , son otro de los imprescindibles de este otoño-invierno. Mucho más cómodas que otras versiones de tacón alto, tienen también a su favor su capacidad para transformar y look sencillo en una apuesta muy glamurosa.

Los tejidos metalizados son una de las tendencias más evidentes de esta temporada y no los vas a ver sólo en looks de fiesta porque, en pequeñas dosis, son una opción perfecta para completar un look de diario. Unas botas doradas como estas de Dsquared y Zara pueden ser el toque definitivo para crear un estilismo diferente partiendo de un sencillo traje sastre.