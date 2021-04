Kaia Gerber ha traído de vuelta esta tendencia

Para completar el look, la modelo se decantó por una camiseta marrón con estampado floral y cuello de pico y tampoco le faltó una botella de agua, respetuosa con el medio ambiente, para sus clases deportivas. Lo cierto es que el look de Kaia no solamente puede ser perfecto e ideal para el ejercicio físico, sino que se puede extrapolar al día a día y, también, al street style. Además, este año, no solamente están de vuelta los calentadores, sino que también serán total tendencia otras prendas de ropa que se llevaban hace unos años.