Son, junto a las bandoleras y mochilas, un bolso de aire deportivo que te permite libertad de movimiento y que, a pesar de su histórica mala fama, se puede combinar con elegancia . Lo esencial es saber elegir el modelo más adecuado para que el look resulte creíble.

La manera clásica de llevar la bandolera, colocada en la cintura, es posiblemente la forma más complicada para que el look resulte elegante. Eso no significa que sea imposible y así lo demuestra el look elegido por Andrés Príncipe, que apuesta por combinar un modelo deportivo con un pantalón de pinzas de talle a la cintura, camisa estampada de manga corta y zapatillas Converse. Un estilo casual con el toque de elegancia que proporciona el pantalón de pinzas beige.