Las bodas en las que hay que seguir una etiqueta rigurosa siguen vigentes, pero ya no son las únicas. Cada vez más parejas de novios proponen un dress code relajado e informal a sus invitados , sobre todo si la boda se celebra en verano . Esto, que podría parecer una ventaja a la hora de pensar en un look de invitado, para los hombres puede resultar complicado. Pensar en el clásico traje, a pesar de algo ser monótono, siempre garantiza ir impecable.

Pero hay opciones casual que son la alternativa perfecta para ir tan elegante como informal a una boda de verano. Lo único importante es no desentonar con el tipo de celebración a la que nos hayan invitado. Te ofrecemos diferentes looks informales ideales para hombre que te pueden servir de inspiración.

Las bodas en la playa, por lo general, tienen ese toque relajado que requieren de un look informal. Un traje protocolario resultaría tan incómodo como poco acertado. En cambio, prendas cómodas y ligeras, en tejidos como el lino, y en colores claros , serán un acierto en todos los sentidos. Una camisa y un pantalón, ambos de corte fluido, y unas alpargatas a juego es todo lo que necesitas para ir impecable.

Para salir de lo estrictamente formal, puedes llevar traje, pero elegir un color original que le dé un aire de alegría a tu look. De nuevo, lo ideal es dejar la corbata a un lado, y sustituir la clásica camisa de picos por una con cuello mao . Son elegantes, pero consiguen ese punto relajado y algo bohemio que estamos buscando. Si quieres, puedes abotonarla por completo, pero lo recomendable es que dejes los dos primeros botones desabrochados.

Si el dresscode de la boda lo permite, puedes llevar pantalones cortos, pero con algunas condiciones. Las imprescindibles son que el pantalón no sea demasiado corto y acompañarlo con una americana. Una camisa blanca sería lo ideal, aunque luego utilices un calzado informal. El resultado puede ser tan original, como elegante, y triunfar por todo lo alto.

Ir a una boda con zapatillas puede ser tan arriesgado como acertado. Con traje sientan a la perfección y, de hecho, es una de las tendencias de moda más actuales. Para no pasarte y acabar con un look demasiado informal, procura no elegir tus deportivas más llamativas. Cuanto más sencillas sean, mejor. Unas en tonos claros, como el blanco, serán perfectas para una celebración así.