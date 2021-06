Los tocados son el complemento ideal para dar un toque personal a un look de boda. Especialmente en verano , los sombreros, casquetes y pamelas son una elección perfecta para bodas de día, reservando otro tipo de tocados para bodas de tarde y noche como las diademas, peinetas y joyas .

Es importante que el tocado tenga coherencia con el resto del look para que no resulte un elemento aislado. Si vas a llevar un vestido clásico o de corte romántico, apuesta por tocados, casquetes o diademas; si tu estilo es boho, opta por tocados hechos con materiales naturales; para un look glamuroso, elige diseños barrocos y para apuestas minimalistas, opta por diseños sencillos y lineales.