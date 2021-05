Turbante, el complemento perfecto para un look de invitada

No hay que perder de vista que un tocado no es más que un accesorio en el look de invitada, sirve para complementarlo y no debería ser el elemento determinante del estilismo. Esto no significa que no puedas optar por tocados grandes y llamativos, lo que implica es que el conjunto debe tener sentido y aunque es posible elegirlo con antelación al resto del outfit, no cabe duda de que en este caso va a suponer un condicionante.