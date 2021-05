Joyas de invitada: pendientes, anillos y collares con los que triunfarás el 'día B'

Las joyas deben tener sentido en el look de invitada que has elegido para que sea equilibrado y tenga coherencia en su conjunto. Si eliges un estilo clásico, lo ideal es acompañarlo de joyas discretas de oro, plata, perlas o brillantes; si tu estilo es bohemio, apuesta por motivos naturales y por materiales como el cobre o la plata envejecida; para un look de aire retro, elige diseños barrocos con piedras preciosas o semipreciosas; para una apuesta minimalista, opta por diseños sencillos y lineales; si tu look es arquitectónico, elige joyas de estilo moderno y geométrico y si has optado por un outfit muy romántico, lo ideal es seguir en ese mismo estilo con joyas de color, motivos florales y aves.