El corte bob lleva varias temporadas siendo uno de los más pedidos en las peluquerías por muchas razones: porque rejuvenece, es perfecto para pelo liso, ondulado y rizado, sienta bien a todo tipo de rostros y es un corte que no pasa de moda.

Aunque se habla del bob de manera genérica, no es un corte de pelo único pues las medidas van del microbob, cuyo largo queda a la altura del pómulo, al long bob, que puede llegar a rozar el hombro. Pero además del largo y el tipo de cabello, hay otro rasgo que define al corte bob y es que vaya o no acompañado de flequillo, un detalle que separa al bob más clásico del más moderno.

Una de las grandes ventajas de este corte de pelo es que se adapta a todo tipo de looks, de los más informales, al glamur de la alfombra roja y mantiene un aire de inocencia que no son capaces de restar ni los escotes más excesivos. Este es el mensaje que dejó Renée Zellweger con su look en los Globos de Oro.