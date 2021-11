Samantha Hudson, con crocs de tacón en una alfombra roja: la última vuelta vip del zueco de goma

Quienes apostaron esta primavera-verano por hacerse con unos zuecos , es evidente que eligieron el calzado de la temporada y de todas las revisiones que se han hecho de este must de los años setenta, sin duda los de goma fueron los grandes triunfadores del año.

La nueva versión de Balenciaga , unas Crocs con tacón de aguja que desde su lanzamiento han causado mucho estupor en las redes sociales, ha sido el modelo elegido por Samantha Hudson para completar su look de alfombra roja en los Fotogramas de Plata compuesto por un bustier negro de terciopelo y falda voluminosa con abertura en la pierna.

Se trata del modelo " mule Crocs™ Madame de 80 mm ", que pertenece a la colección primavera-verano 2022 de Balenciaga. Está disponible en blanco, negro, rosa y verde, su precio es de 450 euros y a pesar de no ser un calzado fácil, están a punto de agotarse .

Los memes no se han hecho esperar y es que hay quien considera que es una tomadura de pelo, pero no hay que olvidar que Demma Gvasalia es una especie de rey midas que convierte en oro todo lo que toca y no es la primera vez que consigue hacer de las Crocs el objeto de deseo de la temporada.