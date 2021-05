Bad Bunny agota en minutos la versión blanca que brilla en la oscuridad

Crocs, la emblemática firma de zuecos de resina que había sido relegada al olvido, se ha vuelto a posicionar como una de las marcas más deseadas del mercado gracias, entre otras razones, a su colaboración con el rapero Bad Bunny. El clásico modelo blanco de la firma fue reinterpretado por el rapero para que brillara en la oscuridad y no solo se agotaron en minutos, sino que en las páginas de reventa cuadruplicaron su precio.

Este impulso ha vuelto a colocar a las Crocs como una firma de calzado a tener en cuenta entre las tendencias de primavera con modelos que incluyen no solo colores lisos más o menos vibrantes, sino otros más experimentales con estampados e incluso con la técnica tie-dye, que es por la que apuesta Alba Díaz.

Las ventas de los crocs rosas de Nicki Minaj aumentan las ventas un 4.900%

Pero en la tarea de crear tendencia con este modelo de calzado la marca Crocs no está sola, entre las firmas que han apostado por este nuevo zueco, más ligero, cómodo, divertido y mucho menos ruidoso cuando caminas, hay nombres como Bottega Veneta, Birkenstock, Xocoi, Hunter, Jeffrey Campbell, Stradivarius o Asos.

En estos zuecos vas a encontrar a uno de tus mejores aliados de la primavera: no pesan, tienen una gama de color muy amplia, combinan genial con faldas y pantalones, te levantan el look y, si al día le da por ponerse a llover, no es ningún problema que se mojen.