Estampados que son tendencia: de las rayas verticales al animal print de tigre

Pero dejan paso a otros que llegan pisando fuertes, y que van a ser los indiscutibles protagonistas del año, como las rayas verticales o el estampado psicodélico. Aquí tienes los estampados que no te puedes perder este año y con los que vas a crear tus mejores looks.

No hay año que las flores no ocupen un lugar destacado entre los estampados de tendencia. A estas alturas ya podríamos afirmar que con ellas es imposible no ir a la moda. Y seguramente por eso este año no hay límite con ellas. Grandes, pequeñas, con más o menos colorido… Se llevan todas y se pueden mezclar a tu antojo. Así que aprovecha la llegada de la primavera para disfrutarlas al máximo y llenar tus looks con tus flores preferidas.