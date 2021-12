De las lentejuelas a las plumas: las faldas de tendencia que serán un must esta Navidad

Las comidas y cenas de Navidad requieren una fuente inagotable de creatividad para componer looks con los que sorprender y divertirte. Esto exige disponer de múltiples recursos en el armario para crear diferentes estilismos festivos, aunque una falda especial puede ser el truco para crear outfits muy diferentes partiendo de una misma prenda.

Los recursos son casi infinitos, porque con una falda de lentejuelas, satinada o metalizada tienes las mismas posibilidades de crear un look de día como de noche , depende de con qué otras prendas las combines y de los accesorios con que la acompañes.

Contar con una falda de terciopelo en el armario es tener solucionados prácticamente todos los looks que necesitas para las fiestas navideñas , ya sean comidas de empresa, con amigos o con tus familiares. El terciopelo se enmarca entre las tendencias que regresan cada otoño-invierno, un tejido al que darás un toque más festivo si lo llevas en total look y lo combinas con complementos metalizados y para darle un carácter menos formal , combina la falda de terciopelo con una chaqueta de paño.

Las faldas de lentejuelas son una de esas prendas que no pueden disimular su carácter festivo , aunque es posible convertirlas en una pieza para usar fuera de las fiestas si van combinadas con otras prendas de diario como un jersey de lana o un abrigo de paño. Si apuestas por un modelo midi , combínalo con sandalias, zapatos o botas de tacón para que la silueta se vea estilizada.

Las minifaldas de lentejuelas son un modelo más juvenil perfecto para las fiestas navideñas, pero tienen la virtud de encajar en un look de diario con poca dificultad. Para las citas más especiales combina la mini de lentejuelas con taconazo y para sacarla del contexto festivo , llévala con mocasines o con botas de suela track.

Las faldas de flecos de strass son perfectas para las noches más divertidas de las navidades, ya sea para una cena con tus amigos o para crear un estilismo de nochevieja de infarto. Son tan especiales que deben ser las únicas protagonistas de tu look , por eso debes combinarlas prendas sencillas para que brillen, y completar el outfit con unas sandalias o botas de caña alta metalizadas.

Otro de los must de la temporada son las faldas de plumas de marabú, tanto en su versión midi, como en largo mini. No importa si las combinas con lentejuelas o con tweed, con lana o con algodón, porque su carácter festivo siempre va a quedar por encima con independencia de las prendas y complementos que uses con ella.