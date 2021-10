Vestidos para bajitas: los modelos que más favorecen

Y es que desde el calzado hasta el peinado, todo suma a la hora de no parecer más bajitas de lo que somos. Cuando se trata de elegir un vestido, no siempre podemos dejarnos arrastrar por las tendencias, aunque esto es realidad se aplica seas alta o bajita, ya que hay que buscar siempre lo que más nos favorece.

Aunque seas bajita no tienes por qué renunciar a llevar vestidos largos, aunque sabemos que enseñar pierna siempre nos hace parecer más altas. Pero esto no quiere decir que sea siempre lo que más te apetezca, así que no renuncies al largo, pero procura que sea con un vestido que deje tus brazos y hombros al aire. Y, si es posible, procura que el largo del vestido no esté por debajo del tobillo.