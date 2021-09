El blanco es el color del verano por excelencia, y es ideal para conseguir un look ibicenco sensacional.

Hay vida más allá del tradicional vestido con calados, y los complementos pueden ser la clave del éxito.

Toma nota de los looks que hemos seleccionado para ti y dale un nuevo aire ibicenco a tus estilismos.

Nos encanta que cada año haya nuevos colores que sean tendencia, sobre todo para darle a nuestros estilismos un toque de luz y vitalidad. Pero lo cierto es que si hay un color que destaque por encima de todos y que nunca pase de moda, ese es el blanco. Y es que el blanco lo tiene todo: resalta el moreno, huele a frescor, mar y vacaciones, y es el imprescindible para conseguir un look ibicenco.

La prenda imprescindible y la primera que se nos viene a la cabeza es el vestido blanco, midi o maxi, con algún tipo de calado. Y es, sin duda, todo un acierto, pero no es la única opción. Los toques lenceros, la versión en traje o la elección de los complementos son detalles que podemos tener en cuenta para nuestro look ibicenco. Aquí tienes una selección de looks, con el blanco como protagonista, que te transportarán a Ibiza como por arte de magia.

El bolso, el toque de color

Los complementos son los que pueden marcar la diferencia de tu look ibicenco. Aprovecha el contraste que se puede crear con el blanco de la ropa y arriesga con una cartera de mano en un color de tendencia, como el rosa, o con un estampado llamativo.

Un traje de chaqueta

Enamoradas nos quedamos de este look de Sara Carbonero que adapta la esencia ibicenca al traje de chaqueta. Elegante a más no poder, se ha convertido en uno de los outfits ganadores de este verano y, sin lugar a dudas, le damos un 10.

Con mules bicolor

Nos gustan los complementos que armonizan el look, pero el verdadero acierto es dar con aquellos que lo rompen ligeramente y lo hacen super especial. Así ocurre con este estilismo, que se convierte en uno de los más elegantes que hemos visto gracias a esos mules bicolor con un tacón de lo más ideal.

Una cazadora denim

Si buscas un detalle trendy y de paso abrigarte en las noches veraniegas, no te compliques lo más mínimo, solo necesitas una cazadora denim como la de Paula Echevarría y estarás ideal.

Jumpsuit y maxi joyas

No temas al exceso, el blanco es un lienzo perfecto y las joyas grandes, como los pendientes que cuelgan son ideales. Y si en lugar de un vestido eliges un jumpsuit puedes triunfar por todo lo alto. Elige un tono que unifique los complementos, como el dorado, que le dan a tu outfit un toque deluxe sensacional.

El poder de las lentejuelas

No siempre les sacamos todo el partidazo que tienen porque nos entra la duda de si serán excesivas o no. Pero Amelia Bono nos da la respuesta con este look en blanco impecable, en el que el top de hilos de lentejuelas marca las diferencias. Toma nota también de los pendientes de aro maxi, porque son lo más.

Atrévete con las deportivas

Las deportivas no solo no están prohibidas, sino que pueden darle un toque muy especial a tu look ibicenco. Sustituye las sandalias por un calzado más sport y cuida al máximo el resto de elementos del outfit, para que las deportivas sean el contrapunto que lo hagan único.

Un dos piezas cut out

